Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Diebstahl Fotoausrüstung

LPI-EF: Diebstahl Fotoausrüstung

Erfurt - Zum Diebstahl einer hochwertigen Fotoausrüstung kam es am Mittwochmittag in der Erfurter Innenstadt. Neben dem Bratwurststand an der Schlösserbrücke versorgte ein Ehepaar das Kleinkind, als ein Dieb die Gelegenheit nutzte und die abgestellte Fototasche stahl. Darin befand sich eine komplette Fotoausrüstung -bestehend aus zwei Kameras, vier Objektiven und diversem Zubehör- im Gesamtwert von 10000,- Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei gern entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx