Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Diebstahl von Baumaschinen

LPI-EF: Diebstahl von Baumaschinen

Erfurt - Verschiedenes Werkzeug wurde in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle in der Bahnhofstraße gestohlen. Die Arbeiter hatten das Werkzeug über Nacht auf der Baustelle liegen lassen, um ihre Arbeiten am nächsten Morgen fortsetzen zu können. Die Diebe erbeuteten eine Schlagbohrmaschine, ein Ladegerät, mehrerer Akkus sowie ein Radio im Gesamtwert von ca. 1.600 Euro. Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurde erstattet. (CD)

