Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Diebstahl von Zaunelementen

LPI-EF: Diebstahl von Zaunelementen

Erfurt - Auf Zaunelemente sahen es Diebe in Mittelhausen ab. Sie drangen gewaltsam in das Firmengelände eines Erfurter Unternehmens ein und bedienten sich an 15 Doppelstabmatten und 15 Zaunpfeilern, die auf dem Freigelände lagerten. Der Diebstahl wurde durch Mitarbeiter der Firma am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Gesamtwert der Zaunelemente wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx