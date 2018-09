Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Dieseldiebstahl

LPI-EF: Dieseldiebstahl

Erfurt - In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag entwendeten Unbekannte im Erfurter Norden aus einem Bagger ca. 80 Liter Diesel. Da dabei eine nicht unerhebliche Menge an Treibstoff in den Erdboden lief, musste die Feuerwehr sowie der Straßenbaulastträger zur Beseitigung der Verunreinigungen hinzugezogen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. RH

