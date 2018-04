Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Dreiste Dieseldiebe

LPI-EF: Dreiste Dieseldiebe

Erfurt - Von Donnerstag zu Freitag, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 06:10 Uhr, betraten unbekannte Personen unerlaubt das Firmengelände einer in der Erfurter Salinenstraße ansässigen Baufirma. Dort versuchten sie mit eines mitgebrachten Schlauches, Diesel aus einem LKW-Tank zu entwenden. Nachdem man feststellte, dass jener Schlauch zu kurz war, zerschnitt man kurzerhand einen Bremsschlauch und füllte damit ca. 120 Liter Diesel um. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Die dreisten Diebe entkamen unbekannt.

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an den Inspektionsdienst Nord. (DW)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx