Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Drogenrausch endet im Krankenhaus

LPI-EF: Drogenrausch endet im Krankenhaus

Erfurt - Am 23.09.2019 rief eine männliche Person in den Morgenstunden die Polizei, da er sich von seinen Bekannten bedroht fühlte. Wie sich jedoch schnell herausstellte, stand der 20-Jährige unter Drogeneinfluss und entwickelte einen regelrechten Verfolgungswahn, so dass er letztlich in die Psychiatrie eingewiesen werden musste. (TG)

