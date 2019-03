Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: E-Bike nach Diebstahl wieder da ...

LPI-EF: E-Bike nach Diebstahl wieder da - Erfurt

Erfurt - Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Sonntag ein gestohlenes E-Bike sicherstellen konnte. Das E-Bike hatte ein unbekannter Dieb am Nachmittag von einem Hof in der Gustav-Adolf-Straße entwendet, obwohl das Fahrrad angeschlossen war. Kurz darauf ließ der Dieb das Fahrrad auf einem anderen Hinterhof stehen und flüchtete unerkannt. Der Zeuge folgte dem Dieb, verlor diesen aber aus den Augen. Die informierten Polizeibeamten suchten daraufhin den Bereich um den Brühler Garten ab, in der Hoffnung den Langfinger zu stellen. Dieser konnte jedoch unerkannt flüchten. Der Besitzer des E-Bikes konnte ermittelt werden. Da dieser jedoch nicht zu Hause war, wurde das Fahrrad vorsorglich sichergestellt. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx