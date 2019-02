Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Eigentümer eines Motorradhelms ...

LPI-EF: Eigentümer eines Motorradhelms gesucht

Erfurt - Am 02.02.2019 durchsuchten Erfurter Polizeibeamte die Wohnung eines 37-jährigen Mannes. Grund der Durchsuchung waren vorangegangene Drogen- und Eigentumsdelikte. In der Wohnung wurde neben Elektronik und Unterhaltungstechnik auch ein Motorradhelm sichergestellt, welcher vermutlich von einem Diebstahl stammt. Der neuwertige Helm in den Farben blau/schwarz/weiß konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wo wurde ein solcher Helm vor dem 02.02.2019 gestohlen? Möglicherweise wurde er auch aus einem Geschäft entwendet. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 40172 entgegen. (JN)

