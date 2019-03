LPI-EF: Ein Ende mit Schrecken

Andisleben - Am Morgen des 02.03.2019 befuhr eine 20 jährige Autofahrerin mit Ihrem PKW die B176 Richtung Erfurt. Die junge Frau kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Leitpfosten und verriß in der Folge das Lenkrad. Der PKW kollidierte mit der Mittelleitblanke und kam an dieser entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 20 jährige Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx