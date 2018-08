Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat ...

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Erfurt - Ein glücklicher Umstand brachte die Beamten des Inspektionsdienstes Süd der Erfurter Polizei am frühen Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr auf die Spur eines Einbrechers. In der Tiroler Straße konnten durch aufmerksame Zeugen auffällige Geräusche in einer Gaststätte wahrgenommen werden, die für diese Zeit absolut unüblich waren. Aufgrund der schneller Reaktion der alarmierten Polizisten konnte der Einbrecher noch beim Verlassen der Gaststätte gestellt und festgenommen werden. Dabei leistet er keinen Widerstand, führte jedoch einiges an Beutegut und Einbruchswerkzeuge mit sich. Der 26 jährige Erfurter wurde zunächst erkennungsdienstlich behandelt und alle relevanten Gegenstände beschlagnahmt. Hierbei ergaben sich auch Hinweise auf weitere Einbrüche. Anschließend wurde er in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft gegen Auflagen entlassen. Bei den Ermittlungen am Tatort konnten eindeutige Einbruchsspuren gesichert werden. Ziel der Einbruchs war offensichtlich ein Blechschrank, in dem der 26-Jährige wohl besondere Schätze vermutete, jedoch enttäuscht wurde.

