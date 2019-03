Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Einbrecher erlangten Münzsammlung

LPI-EF: Einbrecher erlangten Münzsammlung

Erfurt - Eine wertvolle Münzsammlung und eine Uhr aus Glashütte im Gesamtwert von über 10.000 Euro verschwanden am vergangenen Wochenende aus einer Wohnung im Ortsteil Erfurt-Daberstedt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung und durchsuchten sämtliches Mobiliar. Die Eigentümer stellten am späten Sonntagnachmittag den Einbruch fest und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann möglicherweise Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an die Kripo Erfurt, Tel. 0361/ 7443-1465. (CD)

