Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Einbruch aus Langeweile

LPI-EF: Einbruch aus Langeweile

Sömmerda - Am Samstagabend teilten Zeugen kurz vor Mitternacht bei der Polizei mit, dass sich gerade 4 Jugendliche an der Eingangstür zu einem leerstehenden Bürogebäude in Sömmerda in der Ehrhardtstraße zu schaffen machen. Bei der Abprüfung durch die Polizei wurden dann 3 junge Männer festgestellt, welche angaben, sich im Gebäude aus Langeweile einmal umgesehen zu haben. Dazu hatten sie mit einem Schraubendreher die Eingangstür aufgehebelt und so das Gebäude betreten. Da das Gebäude nicht mehr genutzt wird, war für die Einbrecher leider nichts zu erkunden, jedoch müssen die jungen Männer jetzt mit einer Strafanzeige wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl rechnen.

