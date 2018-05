Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Einbruch in Pfarrhaus

LPI-EF: Einbruch in Pfarrhaus

Erfurt - Eingebrochen wurde am Samstag in der Zeit von 09:15 Uhr bis 13:30 Uhr in ein Pfarrhaus in der Erfurter Bogenstraße. Die Diebe gelangten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in die Büroräume und durchwühlten diese. Entwendet wurde laut ersten Erkenntnissen nichts, jedoch entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Erfurt unter 0361/78400 zu melden. (NK)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx