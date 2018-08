Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Einbruch in Sömmerdaer Firma

LPI-EF: Einbruch in Sömmerdaer Firma

Sömmerda - Viel Energie müssen Einbrecher in Sömmerda aufgebracht haben. Sie brachen in der Nacht zum Dienstag in eine Firma ein. Hier zerstörten sie ein Fensterschutzgitter und gelangten somit in ein Büro. Sie entwendeten ein Handy und mehrere Jagdmesser im Gesamtwert von 1.000 Euro. Der Sachschaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx