Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Erfolglose Einbrecher in Sömmerda

LPI-EF: Erfolglose Einbrecher in Sömmerda

Sömmerda - Unbekannte haben am Wochenende in zwei Sömmerdaer Firmen in der Weißenseer Straße ihr Unwesen getrieben. In eine Firma versuchten sie gewaltsam über mehrere Türen einzudringen. Dies misslang den Einbrechern allerdings. An den Türen und Schlössern verursachten sie lediglich einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Bei einer zweiten Firma hatten die Täter mehr Erfolg. Über ein Fenster konnten die Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten gelangen. Was die Täter aber nicht wussten: aufgrund von Bauarbeiten befanden sich keinerlei Wertgegenstände im Gebäude. Die Täter mussten unverrichteter Dinge die Firma verlassen. (JN)

