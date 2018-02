Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Erfurterin von Straßenbahn erfasst

LPI-EF: Erfurterin von Straßenbahn erfasst

Erfurt - Heute Morgen, gegen 09:35 Uhr, ereignete sich ein Unfall zwischen einer 86-jährigen Frau und einer Straßenbahn in der Bahnhofstraße in Erfurt. Die Straßenbahn fuhr aus Richtung Hauptbahnbahnhof in Richtung Juri-Gagarin-Ring, als die Frau plötzlich über die Straße lief. Dabei wurde sie von der Straßenbahn erfasst und stürzte. Sie zog sich Verletzungen am Kopf zu. Zur weiteren Behandlung wurde die Frau in ein Erfurter Krankenhaus verbracht. (JN)

