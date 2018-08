Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Erneut Köder bei Spaziergang ...

LPI-EF: Erneut Köder bei Spaziergang entdeckt

Erfurt - Erneut wurde in Salomonsborn ein präparierter Köder mit Nägeln von einer Hundebesitzerin entdeckt. Die Frau war am Montag, gegen 18:00 Uhr, mit ihrem Hund auf einem Spaziergang, als der Hund den Köder fand und fressen wollte. Die Besitzerin konnte dem Hund den Köder zum Glück wegnehmen, so dass ihm nichts passierte. Die informierten Polizeibeamten stellten den Köder sicher. (CD)

