Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: erneuter Einbruch in Gartenlauben

LPI-EF: erneuter Einbruch in Gartenlauben

Sömmerda - In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurde erneut in zwei Gartenlauben in Sömmerda eingebrochen. Der oder die Täter hatten jeweils eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und sind somit in die Lauben gelangt. Hier wurden vorrangig Nahrungsmittel entwendet, aus einer Laube auch noch ein Akkubohrschrauber.

