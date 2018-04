Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fahndungsaufruf nach vermisster ...

LPI-EF: Fahndungsaufruf nach vermisster Person

Erfurt - Seit Samstag, 21.04.2018 um 13:15 Uhr wird Herr Dieter Knittel von seiner Wohnanschrift in Erfurt, Am Katzenberg 1 vermisst. Herr Knittel leidet an schwerer Demenz und wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 71 Jahre - schlank - silber/weiße Haare, zum Scheitel gekämmt - 3-Tage-Bart

Herr Knittel ist mit einer blauen Joggingshose, beigefarbenen Stoffhausschuhen und einem grauen Pullover bekleidet. Markant sind ein blaues Schlüsselband mit einem Schlüssel und ein graues Band mit einem grauen Notrufknopf, welche er beide um den Hals trägt. Herr Knittel hat zudem einen schlürfenden Gang und er läuft leicht nach vorn übergebeugt.

Unter Angabe der Nummer 03-010068 nimmt die Erfurter Polizei Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person unter 0361/7443-0 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -