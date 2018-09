Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fahren unter Einfluss von ...

LPI-EF: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Sömmerda - In der Nacht vom 15.09. zum 16.09. wurde eine 35jährige Mercedes-Fahrerin in Sömmerda kontrolliert. Ein freiwilliger Drogentest verlief bei ihr positiv, so das eine Blutentnahme im Krankenhaus Sömmerda mit ihr durchgeführt wurde.

