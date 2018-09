Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fahrer erleichtert - Fahrzeug ...

LPI-EF: Fahrer erleichtert - Fahrzeug im Graben

Erfurt - In der Nacht von Freitag zu Samstag wollte ein 62-jähriger Audi-Fahrer seine Notdurft am Straßenrand im Bereich des Stotternheimer Sees verrichten. Aufgrund gewisser Eilbedürftigkeit vernachlässigte er hierbei die Sicherung seines Fahrzeuges, welches sich indes selbstständig machte und in den Graben rollte.

Es entstand kein Sachschaden, jedoch war die Unterstützung eines Abschleppdienstes notwendig, um das Auto wieder aus dem Straßengraben zu bergen.

