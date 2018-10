Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fahrraddiebe festgenommen

LPI-EF: Fahrraddiebe festgenommen

Erfurt - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag zwei Männer auf frischer Tat geschnappt. Sie waren gerade dabei, das Fahrradschloss eines Mountainbikes durchzusägen. Ein Zeuge machte die Polizei am Vormittag auf die Männer in der Bahnhofstraße aufmerksam. Die beiden 26 und 35 Jahre alten Männer wurden nach ihrer Festnahme an die Kollegen des Inspektionsdienstes Süd übergeben. Eine Anzeige wurde gegen beide erstattet. (CD)

