Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fahrradrahmen stand in Fahndung

LPI-EF: Fahrradrahmen stand in Fahndung

Erfurt - Fündig wurden Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen bei der Kontrolle von einem Mann im Erfurter Süden. Sie durchsuchten den 36-Jährigen und fanden in dessen Taschen über vier Gramm Drogen, u.a. Crystal und Marihuana auf. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten einen Fahrradrahmen, der bei der Polizei bereits in Fahndung stand. Weiterhin stießen sie auf originalverpacktes Parfüm, Werkzeug und zwei Fahrräder. Da der 38-Jährige der Polizei u.a. wegen Hehlerei, Diebstahlsdelikten und Betäubungsmittelverstößen der Polizei bekannt war, wurden die aufgefunden Sachen sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (CD)

