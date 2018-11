Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fahrverbote bei ...

LPI-EF: Fahrverbote bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei erteilt

Erfurt - Eine Vielzahl von Kraftfahrern wird demnächst mit einem Brief von der Zentralen Bußgeldstelle Artern zu rechnen haben. Die Erfurter Polizei führte an zwei Tagen Geschwindigkeitskontrollen in Witterda und auf der Bundesstraße 4 bei Elxleben durch. Am Dienstag wurden in Witterda 13 Fahrzeuge gemessen, die zu schnell unterwegs waren. Einer der Fahrzeugführer muss sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Er fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 101 km/h durch die Messstelle. Erschreckend war das Ergebnis einen Tag später bei der Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 4 bei Elxleben. Hier registrierte die Polizei 352 Fahrzeuge, die schneller als die erlaubten 80 km/h fuhren. Sechs Fahrzeugführer haben mit einem Fahrverbot zu rechnen. "Spitzenreiter" war ein Motorradfahrer, der mit 185 km/h durch die Messstelle fuhr. Er wird auf jeden Fall ein sehr hohes Bußgeld bezahlen und seinen Führerschein gleich für mehrere Monate abgeben müssen. Auch ein VW-Fahrer aus dem Unstrut-Hainich wird es hart treffen. Er wurde mit 167 km/h registriert. (CD)

