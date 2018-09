Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fahrzeuge beschädigt

LPI-EF: Fahrzeuge beschädigt

Erfurt - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden in der Hans-Sailer-Straße in Erfurt drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte an allen drei Autos die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkrazt. Der Schaden liegt zwischen 100 EUR und 1000 EUR. (TL)

