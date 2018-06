Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Festnahme eines Intensivtäters

LPI-EF: Festnahme eines Intensivtäters

Erfurt - Am Samstagmorgen um 0:50 Uhr kam es in der Parkanlage "Klein Venedig" zu einer körperlichen Auseiandersetzung. Bei dieser Auseinandersetzung zog eine männliche Person ein großes Messer und bedrohte mehrere Personen. Im Zuge dessen machte der Täter wahrnehmabare Stich- und Schnittbewegungen und verletzte dann dabei eine Person im Bauchbereich mit einem oberflächligen Schnitt. Vorrausgegangen war ein Lachen von einer Person. Durch dieses Lachen fühlte sich der Täter beleidigt und auf Grund dessen eskalierte es. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in Richtung Moritzstraße. Hier konnte er, unter Mithilfe verfolgender Zeugen und eingesetzter Beamter gestellt werden. Hierbei hielt der Täter, in einer dunklen Gasse, einen glänzenden Gegenstand in der Hand. Diesen nahmen die Beamten als gefährlichen Gegenstand war und zogen somit zur Eigensicherung ihre Dienstwaffen. Der beeindruckte Täter wurde dann zu Boden gebracht und fixiert. Bei der Durchsuchung wurde ein griffbereites 29 cm langes Messer (sog. Bowie), ein Taschenmesser mit kleiner massiver Axt und eine Kleinmenge Cannbis aufgefunden. Am Freitagmittag kam es bereits zu einem Vorfall mit der Person. Hierbei beging er einen räuberischen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Aufgrund des hohen Gewalt- und Aggressionspotenzials und der fortgeführten Straftatbegehung (9 Anzeigen in 12 Stunden) wurde die vorläufige Festnahme, mit dem Ziel der Erlassung eines Haftbefehls, durch die Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigt. Die Vorführung am Amtsgericht Erfurt erfolgt im Laufe des Samstages. (DW)

