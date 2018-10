Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Festnahme von 39-Jährigen

LPI-EF: Festnahme von 39-Jährigen

Erfurt - In Erfurt hat die Polizei am Mittwoch einen 39-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Mann wurde gegen 09:40 Uhr in der Schmidtstedter Straße von den Polizisten kontrolliert. Er führte knapp 180 Gramm Marihuana mit sich. Die Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt und eine Anzeige aufgenommen. Die Kripo hat die Ermittlungen hierzu eingeleitet. (CD)

