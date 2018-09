Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Festnahme von Fahrraddieb

LPI-EF: Festnahme von Fahrraddieb

Erfurt - Aufmerksam handelte ein Zeuge am Donnerstagabend in Erfurt. Er beobachtete gegen 18:30 Uhr einen Mann, der vor einem Geschäft ständig verschiedene Fahrräder hin und her schob. Nachdem er nun auch noch mit einem Mountainbike im Gebüsch verschwand und mit einem anderen Fahrrad zurückkam, handelte der Zeuge. Er hielt den Mann fest und alarmierte die Polizei. Den eintreffenden Polizisten war der 39-Jährige bereits wegen einer Vielzahl anderer Delikte bekannt. Es stellte sich heraus, dass beide Fahrräder als gestohlen gemeldet waren. Sie wurden deshalb sichergestellt. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet. (CD)

