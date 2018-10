Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Festnahme von heimlichem Hotelgast

LPI-EF: Festnahme von heimlichem Hotelgast

Erfurt - Ein Mann aus Koblenz erlebte am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, in Erfurt eine schlimme Überraschung. Er hatte sich in der Altstadt ein Hotelzimmer gebucht, der Schlüssel zum Zimmer lag aber nicht am vereinbarten Ort. Er gab daraufhin der Dame an der Rezeption Bescheid, die danach zu dem gebuchten Zimmer lief. Jedoch war das Zimmer bereits von einem jungen Mann bewohnt, der unbemerkt an den Zimmerschlüssel gelangt war. Er hatte es sich bereits mit Getränken aus der Minibar vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Der Mann aus Koblenz informierte daraufhin die Polizei. Der junge Mann verließ kurzerhand das Hotel und ergriff mit einem Fahrrad die Flucht. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnten Polizeibeamte den 28-jährigen Mann daraufhin vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fand man eine geringe Menge Drogen auf. Ein erster Drogentest zeigte bei ihm ein positives Ergebnis an. Deshalb erfolgte eine Blutentnahme. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (CD)

