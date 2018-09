Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Festnahme von Mann

LPI-EF: Festnahme von Mann

Erfurt - Äußerst dreist zeigte sich heute früh ein junger Mann gegenüber der Polizei. Der 25-Jährige holte sich am frühen Morgen seine Autoschlüssel auf der Wache ab. Die Beamten mussten seinen Wagen in der vergangenen Nacht an einem Feldweg abstellen, nachdem dieser gegen 02:40 Uhr ohne Licht auf der Arnstädter Chaussee unterwegs war. Die 31-jährige Frau am Steuer hatte keinen Führerschein und stand unter Alkoholeinfluss, so dass die Autoschlüssel sichergestellt wurden. Der junge Mann wollte nun sein Auto wegfahren, wurde aber von den Polizisten daran gehindert. Denn auch er hatte keinen Führerschein. Er ist der Polizei bereits wegen einer Vielzahl von Straftaten bekannt. Aus diesem Grund wurde er vorläufig festgenommen. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx