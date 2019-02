Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Feuerwehr befreite Rentnerin ...

LPI-EF: Feuerwehr befreite Rentnerin aus Wohnung - Sömmerda

Erfurt - Die Polizei in Sömmerda wurde am Montagvormittag zu einem Einsatz in die Albrecht-Dürer-Straße gerufen. Dort kamen auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Einsatz, nachdem aus der Wohnung einer Rentnerin Hilferufe zu hören waren. Die Mitarbeiter eines Pflegedienstes informierten die Rettungsleitstelle, nachdem sich die Tür nicht öffnen ließ, da der Wohnungsschlüssel von innen im Türschloss steckte. Die Tür konnte durch die Einsatzkräfte schließlich geöffnet und die 69-jährige Rentnerin aus der Wohnung befreit werden. Die Rentnerin war gestürzt und hatte sich am Arm so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch das Ordnungsamt kam zum Einsatz, da mehrere Fahrzeuge in der Feuerwehrzufahrt parkten und die Feuerwehr somit nicht bis zum Einsatzort fahren konnte. (CD)

