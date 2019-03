Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Frau flüchtet nach Straftat

LPI-EF: Frau flüchtet nach Straftat

Erfurt - In den frühen Morgenstunden des 24.03.2019 wurden die Beamten des Inspektionsdienstes Nord durch einen aufmerksamen Mitbürger angesprochen, welcher kurz zuvor eine Graffiti-Sprüherin in der Erfurter Innenstadt auf frischer Tat ertappte. Diese konnte jedoch nach Ansprache unerkannt flüchten. Allerdings konnte ihr Begleiter festgestellt werden, welcher Angaben zur Identität der Flüchtigen gegenüber den Beamten verweigerte. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung durch Graffiti dauern noch an. (TG)

