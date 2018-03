Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fußgänger nach Unfall mit PKW ...

LPI-EF: Fußgänger nach Unfall mit PKW schwer verletzt- Zeugenaufruf

Erfurt - Am Donnerstagabend gegen 21:55 Uhr ereignete sich in Erfurt, in der Arnstädter Straße Höhe Goethestraße ein Verkehrsunfall. Ein stadtauswärts fahrender Touran-Fahrer erfasste einen 67 jährigen Fußgänger, welcher die Fahrbahn an der Fußgängerampel überqueren wollte. Hierbei stürzte der Mann auf die Straße und wurde schwer verletzt. Nach Einlieferung in das HELIOS-Klinikum schätzten die behandelnden Ärzte den Gesundheitszustand des Verletzten als kritisch ein. Da die genauen Umstände zum Unfallhergang bisher noch nicht geklärt sind, ruft die Polizei Zeugen des Unfalles auf, sich bei der LPI Erfurt ID-Süd zu melden.

