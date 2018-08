Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Fußgängerin von Fahrrad erfasst ...

LPI-EF: Fußgängerin von Fahrrad erfasst - Polizei sucht Zeugen!

Erfurt - Gestern kam es in Daberstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 45-jährigen Frau und einem Radfahrer. Um 16:17 Uhr stieg die Frau in der Weimarischen Straße aus dem Bus aus und wurde auf dem Fußweg von einem Radfahrer erfasst. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer fuhr ohne seine Personalien zu hinterlassen in Richtung Dittelstedter Weg davon. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall und den Unfallursacher. Der Fahrradfahrer war ca. 50 bis 55 Jahre, hatte graue, kurze Haare, Schnauzbart, normale Statur und trug ein blaues Radtrikot, eine schwarze Fahrradhose, weiße Fahrradschuhe mit roter Ferse und einen Helm. Sein Rennrad war weiß. Er wurde durch den Unfall an einem Knie verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Erfurt Nord(0361/ 7840-0) entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx