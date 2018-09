Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Gartenlaube abgebrannt

LPI-EF: Gartenlaube abgebrannt

Erfurt - Eine Gartenlaube brannte gestern in den späten Abendstunden am Plauener Weg/Blumenstraße. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 20:30 Uhr in der Gartenanlage und informierte die Rettungsleitstelle. Die Laube brannte jedoch völlig ab, eine Nachbarlaube wurde stark beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden zuvor auf dem Laubendach neue Dachbahnen mit Hilfe eines Gasbrenners verlegt. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Der Plauener Weg musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.(CD)

