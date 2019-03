Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Erfurt - Nichts Böses ahnend, prüfte ein 34-jähriger Erfurter am Freitagabend den Reifendruck seines Renault Megane an einer Tankstelle in Erfurt Daberstedt. Da sein Fahrzeug aufgrund einer schwachen Batterie Startprobleme hat, ließ er den Motor kurzzeitig weiter laufen. Die Gunst der Stunde nutzte ein 36-Jähriger. Dieser setzte sich in das fremde, startbereite Fahrzeug und schickte sich an, mit diesem davonzufahren. Der Fahrzeugbesitzer reagierte geistesgegenwärtig, zog den Fremden aus seinem Auto und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dieser hat sich nun wegen eines versuchen Diebstahldeliktes zu verantworten. (StSch)

