Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

Erfurt - Die Erfurter Polizei führte am Donnerstagvormittag in der Häßlerstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Mehrere Verkehrsteilnehmer missachteten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und gingen den Beamten ins Netz. Diese wurden noch vor Ort zur Kasse gebeten. Allerdings ahndeten die Beamten nicht nur Raser. Sie erwischten auch einen Fahrzeugführer mit Handy am Ohr. Ihn erwarten ein Bußgeld von 100 Euro, sowie ein Punkt. Die Beamten wurden außerdem auf einen 17-Jährigen aufmerksam. Dieser führte ein Einhandmesser bei sich und wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben. (JN)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx