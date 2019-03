Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle in ...

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda

Kölleda - Beamte der Polizei Sömmerda führten am Sonnabend in den Nachmittagsstunden in Kölleda am Backleber Tor eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei konnten neun Verstöße festgestellt werden. Schnellster Fahrzeugführer war eine Frau, welche mit 44 km/h Überschreitung innerhalb der Ortschaft eingemessen wurde. Sie erwartet neben einem Bußgeld ein einmonatiges Fahrverbot. (FR)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx