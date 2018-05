Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Getränke und Handy aus ...

LPI-EF: Getränke und Handy aus Vereinshaus gestohlen

Erfurt - Unbekannte Diebe drangen in der Nacht von Montag zu Dienstag in die Verkaufsstelle eines Erfurter Sportvereins in der Wilhelm-Busch-Straße ein. Sie beschädigten die Rollläden, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort entwendeten sie mehrere Flaschen alkoholfreie Getränke und ein Handy im Gesamtwert von 170 Euro. (JN)

