Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Haftbefehl erlassen

LPI-EF: Haftbefehl erlassen

Erfurt - Der in der Nacht zu Samstag festgenommene Intensivtäter, welcher sich allein in 12 Stunden für 9 Anzeigen verantworten muss, wurde am Amtsgericht Erfurt dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der 39-jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Vorrausgegangen waren unter anderem Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und räuberischen Diebstahls.

