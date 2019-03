Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Haftbefehl gegen 53-Jährigen

LPI-EF: Haftbefehl gegen 53-Jährigen

Erfurt - Das Amtsgericht Erfurt hat heute Haftbefehl gegen den 53-jährigen Mann erlassen, der heute in den frühen Morgenstunden in Erfurt von Beamten der Bundespolizei vorläufig festgenommen wurde. Der Mann wurde in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt gebracht. Pressemitteilung "Einbrecher kletterte hoch hinaus")(CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx