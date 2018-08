Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Held des Tages bei ...

LPI-EF: "Held" des Tages bei Verkehrsunfall gekürt

Erfurt - Am Freitag, 24.08.2018, musste ein 34 Jahre alter Motorradfahrer gegen 12:15 Uhr am Juri-Gagarin-Ring beim Wechsel des Fahrstreifens stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Verletzt wurde er hierbei glücklicherweise nicht. Sein Motorrad kollidierte beim Fall jedoch mit dem Fahrzeug einer Pkw Fahrerin. Während der Aufnahme des Unfalls durch Beamte der Polizei Erfurt-Nord fiel diesen auf, dass das Kennzeichen vom Motorrad eigentlich an einen Pkw gehört. Dieses war somit nicht nur nicht zugelassen, der erforderliche Versicherungsschutz war auch nicht vorhanden. Zu allem Überfluss gab der Motorradfahrer an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Die Prüfung seiner Daten bestätigte dies und offenbarte, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle vorlagen. Zusätzlich stellte sich heraus, dass er den Unfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verursacht hatte. (CP)

