Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Herrenloser Schafbock

LPI-EF: Herrenloser Schafbock

Landkreis Sömmerda/Kyffhäuerkreis - Ein kleiner Schafbock sorgte heute Mittag dafür, dass der Polizeinotruf ausgelöst wurde. Ein Spaziergänger entdeckte das Minischaf beim Spaziergang mit seinem Hund in der Nähe von Lützensömmern. Das Schaf lief dem Hundebesitzer über längere Zeit brav hinterher. Aus lauter Sorge entschied sich der Hundebesitzer den Notruf zu wählen. Die Polizisten führten in umliegenden Ortschaften Ermittlungen durch, um den Besitzer ausfindig zu machen. Leider aber ohne Erfolg. Da das Quessantschaf keine Ohrmarke besaß, konnte der Besitzer auch nicht über die zuständigen Ämter ermittelt werden. Das kleine schwarze Schaf wurde schließlich eingefangen und in einem Stall untergebracht.(CD)

