Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Hilflose Fußgängerin von ...

Erfurt - BERICHTIGUNG Hilflose Fußgängerin von Autofahrern bemerkt - Erfurt Besorgte Autofahrer riefen am Sonntagabend über Notruf die Polizei. Sie hatten auf der Arnstädter Chaussee eine Frau bemerkt, die torkelnd auf der Fahrbahn lief. Kurz darauf muss die Frau hingefallen sein, so dass sie auf der Straße liegen blieb. Beherzte Zeugen sicherten deshalb die Straße bis zum Eintreffen der Polizeibeamten ab. Auch der Rettungsdienst kam zum Einsatz. Ein Drogentest bei der 37-Jährigen verlief positiv. In ihrer Tasche fand man auch eine geringe Menge Rauchgift auf. Aufgrund ihres Zustandes musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Vorsorglich suchten die Polizeibeamten die Wohnung der Frau auf. Da die dort angetroffenen sechs Kinder, im Alter von 5 bis 14 Jahren, ohne Aufsicht waren, wurde das Jugendamt verständigt. Eine Verwandte kümmerte sich im Anschluss um die Kinder. (CD)

