Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

LPI-EF: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Erfurt - Gestern Mittag klingelt es bei einem 88-jährigen Mann aus Erfurt, in der Lowetscher Straße, an der Tür. Hier wurde der Wohnungsmieter durch einen jungen Mann gefragt, ob dieser einen Schlüssel verloren habe. Der Mieter verneinte dies. Daraufhin bat der junge Mann um einen Zettel und Stift, um seine Telefonnummer und Namen zu hinterlassen. Der Mieter musste hierzu in die Wohnstube. Dies nutzte der Dieb und entwendete eine Geldbörse mit diversen Karten und über 500EUR Bargeld. Anschließend entfernte sich der Dieb unbemerkt aus der Wohnung.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 Jahre, graue Jacke, Mütze mit Schild

Wer hat eine solche Person in diesem Bereich gesehen und kann weitere Angaben machen?

