Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Jugendliche Fahrradfahrerin ...

LPI-EF: Jugendliche Fahrradfahrerin leicht verletzt

Erfurt - Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Tschaikowskistraße ein Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin. Die 14-jährige Jugendliche fuhr mit dem Fahrrad auf dem Fußweg und wollte über die Straße fahren. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden VW und stieß mit diesem zusammen. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vor Ort ärztlich versorgt. An dem Auto entstand geringer Sachschaden.(CD)

