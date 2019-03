Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Keller aufgebrochen - Fahrräder ...

LPI-EF: Keller aufgebrochen - Fahrräder entwendet

Erfurt - Von Samstag auf Sonntag wurde in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Innenstadt eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten das Vorhängeschloss und entwendete in der Folge aus diesem zwei Fahrräder in einem Gesamtwert von 1.800 Euro. Am Sonntagmittag stellte die 32 jährige Geschädigte den Einbruch fest und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.

