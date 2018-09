Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Kellerbrand mit glücklichem Ausgang

LPI-EF: Kellerbrand mit glücklichem Ausgang

Erfurt - Ein Kellerbrand in der Nacht von Samstag zu Sonntag sorgte in Vieselbach für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 23:00 Uhr informierten Anwohner über eine Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus Am Bahnhof in Vieselbach. Ein Anwohner hatte den Brand selbst festgestellt und die anderen Bewohner alarmiert, welche selbständig das Haus verlassen konnten. Zwei Bewohner wurden vorsorglich medizinisch behandelt, konnten aber unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Brand war im Kellerbereich ausgebrochen, konnte jedoch in einem frühen Stadium gelöscht werden. Daher konnte ein Ausbreiten des Brandes, sowie eine weitere Gesundheitsgefährdung für Anwohner verhindert werden. Die Erfurter Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

