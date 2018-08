Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Kleine Ausreißer

LPI-EF: Kleine Ausreißer

Erfurt - Zwei kleine Mädchen, im Alter von 5 und 7 Jahren, sind am Dienstag in Erfurt auf Wanderschaft gegangen. Sie wurden gegen 03:00 Uhr zum Glück von einem Anwohner in der Krämpfervorstadt gesehen. Er informierte die Polizei. Die beiden Mädchen erklärten den Beamten, dass sie nicht schlafen konnten. Sie wollten zu ihrer Oma laufen, die in der Nähe wohnt. Die Kinder wurden wieder nach Hause gebracht und wohlbehalten ihrer Mutter übergeben. Die Mutti schlief noch. Sie musste sich erst selbst in den Kinderzimmern davon überzeugen, dass die Kinder nicht zu Hause waren. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx