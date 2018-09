Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Kleinkraftrad gestohlen

LPI-EF: Kleinkraftrad gestohlen

Sömmerda - Am frühen Samstagmorgen musste der Eigentümer eines Kraftrades der Marke Simson feststellen, dass das unmittelbar vor seinem Fenster abgestellte Gefährt verschwunden war. Die unbekannten Täter konnten alle vorhandenen Sicherungen überwinden und bemächtigten sich des Kraftrades. Lediglich die Abdeckplane ließen sie am Tatort zurück. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und vorhandene Spuren am Tatort gesichert.

